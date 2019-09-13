Otluk yangını
Görüntü dökümü Yangına ait detaylar Söndürme çalışmalarından detaylar Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan otluk yangını söndürüldü.
Görüntü dökümü
Yangına ait detaylar
Söndürme çalışmalarından detaylar
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan otluk yangını söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi'nde Necmi Komili İlkokulunun yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler hızla büyüdü.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine 5 arazöz ve 1 su tankeri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, 8 dönümlük alan zarar gördü.