13.09.2019 23:30

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Yangına ait detaylar

Söndürme çalışmalarından detaylar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan otluk yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi'nde Necmi Komili İlkokulunun yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler hızla büyüdü.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine 5 arazöz ve 1 su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, 8 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA