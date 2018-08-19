Otluk Alanda Yangın - Çanakkale
Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangında bir dönüm arazi zarar gördü.
Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangında bir dönüm arazi zarar gördü.
Esenler Mahallesi'nde bulunan eski askeri hastane yanında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi üzerine bölgeye Çanakkale Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevrede bulunan vatandaşlarında destek verdiği yangına Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesine bağlı TOMA ekipleri ile Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı itfaiyesi ekipleri müdahalede bulundu.
Otluk alan yakınında bulunan bir evin çatısına sıçrayan çam kozalakları ise kaplama alana zarar verdi.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin helikopter desteği verdiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.