Otluk alanda yangın
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Otluk alanda yangın

Otluk alanda yangınSİVAS - Sivas'ın Ulaş ilçesinde çıkan ot yangını büyümeden kontrol altına alındı.

18.11.2019 02:58 | Son Güncelleme: 18.11.2019 02:59
Otluk alanda yangın

Otluk alanda yangın

- 'ın ilçesinde çıkan ot yangını büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Ulaş ilçesi Kovalı köyünde yakılarak otluk alana bırakılan bir lastik kuru otların tutuşmasına neden oldu. Kısa sürede yayılan yangın Ulaş Belediyesi İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Otluk alanda yangın
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