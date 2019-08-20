Otluk alanda yangın

20.08.2019 02:35

Hatay'da yerleşim yerlerine yakın otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz sevk edildi.

Yangın, ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasının ardından yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yaklaşık 2 hektar otluk alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA