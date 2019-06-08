Otluk alanda yangın

İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Konak ilçesinde 2. Kadriye Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle birden fazla bölgede yangın çıktı.

Yangının büyümesini engellemek için 6 arazözle müdahale edildi.

Otluk alanların zarar gördüğü yangında alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Kaynak: AA