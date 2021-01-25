Otluk alanda erkek cesedi bulundu
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Otluk alanda erkek cesedi bulundu

25.01.2021 17:28 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:33

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otluk alanda erkek cesedi bulundu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otluk alanda erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yağcılar Mahallesi Yağcılar Caddesi'nde yol kenarındaki otluk alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin S.T'ye (59) ait olduğunu tespit etti.

S.T'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine gönderildi.

Öte yandan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bisikletiyle yol kenarına gelen S.T'nin otluk alana girmesi, sendeleyerek yürümesi ve düşmesi yer alıyor.

Otluk alanda erkek cesedi bulundu
Otluk alanda erkek cesedi bulundu
Otluk alanda erkek cesedi bulundu
Otluk alanda erkek cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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