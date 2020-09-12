Otluk alanda çıkan yangına çocuklar da müdahale etti İZMİR'in Gaziemir ilçesinde boş arazideki otluk alanda yangın çıktı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde boş arazideki otluk alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için mahalleli seferber olurken, küçük çocuklar da pet şişelere su doldurup, alevlere müdahale etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında, Beyazevler Mahallesi 545 ve 546 sokakları arasındaki boş arazide bulunan otluk alanda çıktı. Alevleri gören mahalleli, yangına müdahale etmek için seferber oldu. Alevlerin yerleşim yerlerine yakın olması ve park edilmiş araçlara sıçramaması için mahalleli ellerindeki kovalar ve su hortumlarıyla müdahale etti. Mahalledeki küçük çocuklar da pet şişelere su doldurup, alevlere müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, mahallelinin yoğun çabasıyla büyük bir bölümü söndürülen yangının tamamını kısa sürede söndürdü.

Kaynak: DHA