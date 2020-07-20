Otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu
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Otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu

İZMİR'in Balçova ilçesinde otluk alanda çıkan yangında alevlerin sıçradığı bir evin çatısında hasar oluşurken, çevredekiler büyük korku yaşadı.

Otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu
20.07.2020 22:32 | Son Güncelleme: 20.07.2020 22:36

İZMİR'in Balçova ilçesinde otluk alanda çıkan yangında alevlerin sıçradığı bir evin çatısında hasar oluşurken, çevredekiler büyük korku yaşadı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. 

Yangın saat 20.00 sıralarında Barış mahallesindeki otluk alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangında, dumanları gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazöz, 1 dozer ve 1 helikopterin yanı sıra Balçova Belediyesi'ne bağlı ekipler de bölgeye sevk edildi. Alevler, bölgedeki bir evin çatısına sıçrarken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle ev tamamen yanmaktan kurtarıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında herhangi can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, bir evin çatısında maddi hasar oluştu. Soğutma çalışmalarının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

'CAMDAN BAKTIĞIMIZDA ALEVLERİ GÖRDÜK'Yangında evinin çatısında hasar oluşan Ali Özerkanoğlu (64), o anları anlattı. Özerkanoğlu, "Alt yolda kağıt toplayan çocukların kibrit yakarak yangın çıkardığı söyleniyor. Alevler aşağıdan yanarak yukarı gelmeye başladı. Otların da kuru olması sebebiyle çamlar da tutuştu. Ağaçların üzerinden bizim evin çatısına geldi. Eşimle birlikte arka yoldan kaçtık. Pek fazla zararımız yok. Bu kadarına şükürler olsun" dedi.Otluk alandaki bir evde oturan Onur Baş (28), "Bir anda her yer tutuştu. Kokuyu aldıktan sonra camdan dışarıya baktığımızda alevleri gördük. Cayır cayır yanıyordu. Evdeki herkesi dışarıya çıkardıktan sonra biz de çıktık. Allah'a şükür kimsede bir şey yok. Bizim evimizde hasar yok ancak teyzemin evinin çatısı yandı" ifadelerini kullandı.

Yangın nedeniyle geceyi farklı bir yerde geçireceklerini belirten Hülya Akkurt (54), "Yangın sırasında kızım ve engelli torunum evdeydi. Ben annemlerdeydim. Dumanları görünce hemen koşup geldik. Evde bir zarar yok ancak her taraf kokuyor. Verilmiş sadakamız varmış. Otların kuru olması ve rüzgar sebebiyle bir anda tutuştu. Geceyi annemlerde geçireceğiz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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