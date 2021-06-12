Otluk alanda çıkan yangın korkuttu
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Otluk alanda çıkan yangın korkuttu

Otluk alanda çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.

Yangın, Ilıcabaşı Mahallesi Müze Bulvarı üzerindeki otluk alanda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden alev ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Otluk alanda çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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