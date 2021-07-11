OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
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OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Menemen ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yerleşim yerlerine yakın noktada bulunan otluk alanda yangın çıktı.

İZMİR'in Menemen ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yerleşim yerlerine yakın noktada bulunan otluk alanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın, Menemen ilçesine bağlı Koyundere Mahallesi'nde bulunan bir otluk alanda çıktı. Yerleşim yerlerine yakın olan yangını gören vatandaşlar, durumu İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yerleşim yeri zarar görmezken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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