Otluk alanda çıkan yangın iş yerine sıçradı
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Otluk alanda çıkan yangın iş yerine sıçradı

Otluk alanda çıkan yangın iş yerine sıçradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Erenler ilçesinde otluk alanda çıkarak iş yerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında söndürüldü.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde otluk alanda çıkarak iş yerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında söndürüldü.

Yangın, Erenler ilçesi Yazılı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda başlayan yangının büyümesi sonrasında peyzaj işi yapan dükkana sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın oluştuğu yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Otluk alanda çıkan yangın iş yerine sıçradı
Otluk alanda çıkan yangın iş yerine sıçradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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