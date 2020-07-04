Otluk alanda çıkan yangın 7 saatlik çalışmayla söndürüldü Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 7 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 7 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Suçatı Mahallesi'ndeki kuru otlar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede yayılan alevler 70 hektarlık alanda etkili oldu.

Yangın, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden 4 araç ve 14 ekip, Doğanşehir Orman İşletme Şefliği ekipleri ve mahalle sakinlerinin yardımıyla 7 saatte söndürüldü.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, bölgeye giderek çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA