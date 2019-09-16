Otluk alanda başlayan yangın hurdalığa sıçradı (2)

16.09.2019 19:16

Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda başladıktan sonra yakındaki hurdalığa sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Antalya-Serik kara yolu Belek Turizm Merkezi yol ayrımında bulunan Kayaborlu Mahallesi girişindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın yakındaki plastik malzeme bulunan hurdalığa sıçradı.

Bölgedeki seraları da tehdit eden yangına Serik Belediyesine ait 3 arazöz ile müdahale ediliyor.

Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Kaynak: AA