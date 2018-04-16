Otlu Peynirin Fiyatı Cep Yakıyor

Van'da kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi otlu peynirin kilogram fiyatı 35 TL'yi buldu.

Van ve çevresinde doğal olarak yetişen bitkilerin karışımıyla elde edilen meşhur otlu peynir, sezon sonu itibariyle piyasadaki azlığından dolayı artan talep üzerine fiyatı da yükseldi. İlkbahar aylarında taze olarak elde edilen peynirler, yaz sezonu boyunca küplere konularak toprağa gömülüyor. Kışın elde edilen küp peynirler ise, ocak ayı itibariyle piyasaya sürülüyor. İlkbahar aylarında piyasada tükenen küp peynirlere talebin artması ile kilogram fiyatı 35 TL'yi buldu.

İHA muhabirine konuşan Van Peynirciler Çarşısı esnafı, küp peynirlerin şu anda talep edilen miktarın, arz edilen miktarla eşit olmamasından dolayı fiyatının arttığını belirttiler. Sezon itibariyle küp peynir fiyatlarını normal karşılayan esnaf, piyasaya sürülen sezonluk peynirlerin ise kilogram fiyatının 15 TL olduğunu ifade ettiler.

"Van otlu peynirimiz sezonluktur"

Yaklaşık 40 yıldır baba mesleğini sürdüren Rüstem Apaydın isimli esnaf, şu anki fiyatların normal olduğunu belirterek, "Van peyniri, nisan ayında taze otlu peynir olarak çıkar. Temmuz ayında ise o peynirler toprağa gömülerek küp peynir elde edilir. Ocak ayında da küp peynirler, piyasaya kışlık peynir olarak çıkar. Bu kışlık peynirler için 30-35 TL bir fiyat belirleniyor. Küp peynirlerin şu anda talep edilen miktarın arz edilen miktarla eşit olmamasından dolayı fiyatlar artmıştır" dedi.

Van'a has sezonun ilk otlu peynirlerinin piyasaya çıktığını ifade eden Apaydın, "Bunun kilogram fiyatı ise 15 TL'dir. Taze peynirlerin piyasaya sürülmesiyle birlikte 10 gün sonra peynir fiyatları da aşağı çekilebilir" diye konuştu.

Otlu peynir için coğrafi işaret tescil belgesi başvurusunun kabul görülmesi ve Peynirciler Çarşısının restore edilmesiyle işlerinin artacağını söyleyen Apaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aldığımız duyumlara göre Van Ticaret ve Sanayi Odası, otlu peyniri tescil etmek için müracaatta bulunmuştur. Van peynirimiz tescillenirse, Van'ın ekonomisine yüzde 10 etkisi olacaktır. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz de Peynirciler Çarşısını restore etmek için girişimlerde bulunmuştur. Bir ay içinde bu çarşının restore edilmesi bekleniliyor. Bu sayede Van peyniri çok hijyenik bir ortamda satışa sunulacaktır. Tabi Van peyniri, tescillenmesiyle daha da ön plana çıkacaktır. Bu vesileyle buradaki esnaf adına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'na sonsuz şükranlarımı sunarım."

Her yılın nisan ayında küp peynir fiyatının arttığını ifade eden 15 yıllık esnaf Mehdi Kaya ise, taze otlu peynirin piyasaya çıkmasıyla birlikte küp peynir fiyatının düşeceğini söyledi. - VAN