Otlu peynir bidonundan 2 kilo metamfetamin çıktı
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Otlu peynir bidonundan 2 kilo metamfetamin çıktı

VAN'ın Gevaş ilçesinde, jandarma tarafından yolcu otobüsünde yapılan aramada, 2 peynir bidonunda, 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Otlu peynir bidonundan 2 kilo metamfetamin çıktı
20.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:32

VAN'ın Gevaş ilçesinde, jandarma tarafından yolcu otobüsünde yapılan aramada, 2 peynir bidonunda, 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Peynir bidonlarının sahibi yolcu gözaltına alındı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente bir kişinin, yolcu otobüsüyle uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen yolcu otobüsü, Van-Bitlis Karayolu üzerindeki Gevaş Balaban Yol Kontrol noktasında durduruldu. Yapılan aramada, 2 otlu peynir bidonunda 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Adı açıklanmayan peynir bidonlarının sahibi yolcu gözaltına alındı.  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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