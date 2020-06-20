Otlu peynir bidonundan 2 kilo metamfetamin çıktı VAN'ın Gevaş ilçesinde, jandarma tarafından yolcu otobüsünde yapılan aramada, 2 peynir bidonunda, 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

VAN'ın Gevaş ilçesinde, jandarma tarafından yolcu otobüsünde yapılan aramada, 2 peynir bidonunda, 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Peynir bidonlarının sahibi yolcu gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente bir kişinin, yolcu otobüsüyle uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen yolcu otobüsü, Van-Bitlis Karayolu üzerindeki Gevaş Balaban Yol Kontrol noktasında durduruldu. Yapılan aramada, 2 otlu peynir bidonunda 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Adı açıklanmayan peynir bidonlarının sahibi yolcu gözaltına alındı.

Kaynak: DHA