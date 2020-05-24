Otlarken foseptik çukuruna düştüler Bodrum'da foseptik çukuruna düşen inek ve yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bodrum'da foseptik çukuruna düşen inek ve yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Gürece Mahallesi'nde otlarken üzeri açık olan foseptik çukuruna düşen inek ve yavrusunu kendi imkanları ile kurtaramayan sahibi, çareyi itfaiyeden yardım istemekte buldu. Bölgeye ulaşan Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, önce halat yardımıyla buzağıyı çukurdan çıkardılar. Ancak ineği çıkarmak o kadar da kolay olmadı.

Halatla ineği yukarıya çekemeyen kurtarma ekibi, iş makinesi ile çukura yan yol açtı.

Açılan yoldan çıkarılan inek sahibine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA