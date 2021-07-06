Otların arasına sakladığı uyuşturucu ele geçinde gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otların arasına sakladığı uyuşturucu ele geçinde gözaltına alındı

Otların arasına sakladığı uyuşturucu ele geçinde gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir kişi otların arasına sakladığı uyuşturucu madde, polisin takibi sonucu ele geçince gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişi otların arasına sakladığı uyuşturucu madde, polisin takibi sonucu ele geçince gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin boş arazide otların arasına bir şeyler sakladığının ve uyuşturucu olabileceğinin ihbarı üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu atların arasında arama yaptı. Yapılan aramada 22,78 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Olayla ilgili söz konusu uyuşturucu otların arasında saklayıp uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen Ö.T.(50) yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Ö.T. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uyuşturucu operasyonuna giden polis, karşısında solunum cihazına bağlı 74 yaşında bir şüpheli buldu
Uyuşturucu operasyonuna giden polis, karşısında solunum cihazına bağlı 74 yaşında bir şüpheli buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ahmet Kaya Kartal Tibet İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Burak Elmas Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otların arasına sakladığı uyuşturucu ele geçinde gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 15:54:18. #1.16#

title