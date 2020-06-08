Otları yakmak isterken müstakil evin çatısını yaktı
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Otları yakmak isterken müstakil evin çatısını yaktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde inşaat bekçisinin yaktığı kuru otlardan çıkan alevler önce kerestelere ardından da müstakil evin çatısına sıçradı.

Otları yakmak isterken müstakil evin çatısını yaktı
08.06.2020 22:18 | Son Güncelleme: 08.06.2020 23:04

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde inşaat bekçisinin yaktığı kuru otlardan çıkan alevler önce kerestelere ardından da müstakil evin çatısına sıçradı. İtfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen alevleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hür Sokak üzerinde meydana gelen olayda, inşaat bekçisi kuru otları yaktı. Rüzgarın da etkisiyle şantiye alanında bulunan kerestelere sıçrayan alevler, ardından yan tarafta bulunan müstakil evin çatısına sıçradı. Alevler kısa süre içerisinde keresteleri ve müstakil evin çatısını sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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