Otlara Atılan Sigara İzmariti Yangına Neden Oldu

Bursa'da otlara atılan sigara izmariti kısa sürede kuru otları tutuşturarak yangına sebep verdi. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın kısa sürede ağaçlara da sıçradı. Ekipler yangını sanayide bulunan dükkan ve fabrikalara sıçramadan söndürmeyi başardı

SİGARA İZMARİTİ YANGINA SEBEP OLDU

İHA'nın haberine göre olay, Nilüfer ilçesine bağlı, Küçük Sanayi bölgesinde bulunan otluk meydana geldi. Edinilen bilgiye göre atılan sigara izmariti kısa sürede kuru otları tutuşturarak yangına sebep verdi. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın kısa sürede ağaçlara da sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını sanayide bulunan dükkan ve fabrikalara sıçramadan söndürmeyi başardı.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.