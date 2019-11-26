Otlar tutuştu, 3 katlı ev yandı
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Otlar tutuştu, 3 katlı ev yandı

Bursa'nın Keles ilçesinde hayvanların önüne konulan otların tutuşması neticesinde çıkan yangında 3 katlı evde maddi hasar meydana geldi.

26.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:49
Otlar tutuştu, 3 katlı ev yandı

'nın ilçesinde hayvanların önüne konulan otların tutuşması neticesinde çıkan yangında 3 katlı evde maddi hasar meydana geldi.


Yangın, Dağdemirciler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep S., evinin ikinci katına hayvanların yemesi için ot koydu. Recep S, evin etrafındaki çöpleri yaktı. Rüzgarın tesiriyle alevler otlara sıçradı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken, evde maddi hasar meydana geldi. - BURSA

Kaynak: İHA
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