Otlaktan kaçan atlar, kent merkezine indi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otlaktan kaçan atlar, kent merkezine indi

Otlaktan kaçan atlar, kent merkezine indi
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel

ÇORUM'da sahibinin bırakıldığı otlak alandan kaçan 3 at, şehir merkezine indi.

ÇORUM'da sahibinin bırakıldığı otlak alandan kaçan 3 at, şehir merkezine indi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında bir süre etrafta dolaşan atlar, zabıta ekiplerince yakalanıp barınağa götürüldü.

Kentte İskilip yolu mevkisinde otlaması için 3 at, sahibi Oktay Demirel tarafından, iple bağlanarak, otlak alana bırakıldı. Bir süre otlayıp, bağlı oldukları ipten kurtulan atlar, yaklaşık 10 kilometre yolu kat ederek kent merkezinde Gazi Caddesi'ne indi. Karşılarında başıboş atları görünce şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, durumu zabıta ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen zabıta ekipleri, bir süre etrafta dolaşan atları toplayarak barınağa götürdü. Ekipler, ayrıca atların başıboş bırakılması ve trafiğin tehlikeye düşürülmesi nedeniyle at sahibi hakkında da tutanak düzenledi. Atlarını teslim almak isteyen Oktay Demirel ise iplerinin başkaları tarafından kesildiğini öne sürerek, tutanağa itiraz etti.


Otlaktan kaçan atlar, kent merkezine indi
Otlaktan kaçan atlar, kent merkezine indi
Otlaktan kaçan atlar, kent merkezine indi
Otlaktan kaçan atlar, kent merkezine indi
Otlaktan kaçan atlar, kent merkezine indi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Varank Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Beren Saat Demet Akalın Barış Murat Yağcı
Spor Enes Ünal Merih Demiral Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otlaktan kaçan atlar, kent merkezine indi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 14:06:14. #1.14#

title