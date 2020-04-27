Otladığı sırada nehre düşen inek telef oldu
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otladığı sırada ırmağa düşen inek sulara kapılması sonucu telef oldu.
27.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:10
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otladığı sırada ırmağa düşen inek sulara kapılması sonucu telef oldu.
Otlandığı sırada Filyos Irmağına düşen inek suyun akıntısı ile birlikte sürüklenmeye başladı. Vatandaşların fark ettiği inek bir müddet sürüklendikten sonra telef suda boğularak telef oldu. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA