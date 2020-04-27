Otladığı sırada nehre düşen inek telef oldu Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otladığı sırada ırmağa düşen inek sulara kapılması sonucu telef oldu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otladığı sırada ırmağa düşen inek sulara kapılması sonucu telef oldu.

Otlandığı sırada Filyos Irmağına düşen inek suyun akıntısı ile birlikte sürüklenmeye başladı. Vatandaşların fark ettiği inek bir müddet sürüklendikten sonra telef suda boğularak telef oldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA