Otla ile 9 kiloluk sinarit yakaladı
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Otla ile 9 kiloluk sinarit yakaladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinden tekneyle denize açılan Halil Ataç, Çanakale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında oltasıyla 9 kilo 100 gram ağırlığında dev bir sinarit balığı yakaladı.

04.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:05
Otla ile 9 kiloluk sinarit yakaladı

'in ilçesinden tekneyle denize açılan Halil Ataç, Çanakale'nin ilçesi açıklarında oltasıyla 9 kilo 100 gram ağırlığında dev bir sinarit balığı yakaladı.


Edremit ilçesine bağlı Mahallesinde balıkçılık yapan Halil Ataç'ın, teknesiyle Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos mevkii açıklarına sabah saatlerinde avlanırken oltasına 9 kilo 100 gram ağırlığında bir sinarit balığı takıldı. Balığı tekneye çıkarmak için yaklaşık yarım saat uğraşan balıkçı bunda başarılı oldu. Ataç, "Sabah saatlerinde sinarit avlamak için denize açıldım. Gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra ava başladım. Fazla bir süre beklemeden balık oltama takıldı. Bir süre mücadeleden sonra avımı başarı ile tamamlayarak Altınloluk'a geri döndüm" dedi.


9 kilo 100 gram ağırlığında sinarit balığı, Altınoluk Su Ürünleri Koperatifi'nde satışa sunuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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