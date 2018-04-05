Otizmliler Hünerlerini Sergiledi

Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Samsun'da düzenlenen etkinlikte otizmliler bütün hünerlerini sergiledi.

Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Samsun Otizmli Çocuklar Derneği(SODER) işbirliği ile "Otizmin farkındayız, onların yanındayız" sloganıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte şarkılar, şiirler okuyan otizmliler çeşitli dans gösterileriyle renkli görüntüler ortaya çıkardılar.

Bulvar Alışveriş Merkezi (AVM) meydanında yapılan etkinliğe otizm dernekleri, açtıkları stantlarda otizmlilerin yaptığı el sanatı ürünleri sergiledi. Etkinliğe Samsun Valisi Osman Kamyak da katıldı.

"Devletimiz yanınızda"

Etkinlikte bir konuşma yapan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Devletimiz yaşlısına, engellisine, kadınına sahip çıkan bir anlayışla onların yanında olmaya çalışıyor. Bu anlamda dernekler en büyük paydaşlarımız. Denek yöneticilerimize teşekkür ediyor. Devletimiz yanınızdadır. Bir engelli ailesinin 'bu çocuk benim için Allah'ın bir lütfü' sözünü hatırlıyorum. Bu anlayışla çocuklarıyla hemhal olan, onları hayata bağlayan anne babalara teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe; Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, SODER Başkanı Hatice Tozkoparan, dernek başkanları ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN