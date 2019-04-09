Otizmliler Gönüllerince Eğlendi

Kilis'te, otizmli bireyler ve aileleri düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlendi.

Sabah saatlerinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar, kurum müdürleri ve bisikletle şehir turu yaparak Kilis Özel Eğitim Uygulama Merkezine etkinlik alanına geldiler. Burada düzenlenen etkinlikle, otizmli bireyler ve aileleri tarafından düzenlenen kermesin açılışını yaptılar. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, bazı daire müdürleri yöresel yemek yapan kadınlara yardım etti.

Otizmli çocuklar ise canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlendiler. - KİLİS

Kaynak: İHA