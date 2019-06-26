Otizmliler Eker'le iş hayatına atılacak

Eker'in otizmlilerin iş gücüne dahil edilerek topluma kazandırılması maksadıyla Tohum Otizm Vakfı'yla birlikte hayata geçirdiği istihdam projesine İŞKUR'dan destek geldi.

Eker Mustafakemalpaşa fabrikasındaki imza törenine firma ve İŞKUR yetkilileri katıldı. Eker'in 'Otizmli bireyler Eker'le iş gücünde projesi,' İşkur tarafından "Engelli istihdamına destek teknolojileri" projeleri için ayrılmış olan fonla desteklenmeye uygun bulundu. İŞKUR'un 383 bin 666 lira tutarındaki bütçe desteği, Eker fabrikası içinde otizmli çalışanlara ayrılmış alanlardaki teknolojik ve yazılım ihtiyaçlarını karşılayacak. Bu destek, Eker'in önümüzdeki 5 yıl boyunca en az 4 yeni otizmli gencin istihdamı şartıyla geçerlilik kazanacak.

İmza töreninde konuşan Eker Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müd. Yrd. Nevra Eker Güryel, "Özel Sektör - Sivil Toplum 'Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi'ile Fransa'da Andros firmasında uygulanan otizmli bireylere 'iş koçu destekli istihdam' modelini Türkiye'de bir yıldır Tohum Otizm Vakfı desteğiyle uygulamaya başladık. Eker olarak bu projeyi, 3 yıl içinde toplam 12 otizmli bireyi istihdam edecek bir ölçeğe taşımayı planlıyoruz. Otizmlilerin işyerine verim sağlayacak şekilde istihdamını mümkün kılan, hem de kendi gelişimlerine de destek olarak hak ettikleri saygıyla topluma kaynaşmaların imkan veren bu modelin başarılı olabileceğini iş dünyasına göstermek istiyoruz. Bu sayede daha çok otizmliyi istihdama kazandırmak istiyoruz. Daha sonraki aşamada, otizmli bireylerin iş koçlarının desteğiyle, kendi hayatlarını ailelerinden bağımsız olarak devam ettirebileceği, Andros'daki 'Yaşam Evi' modelini de olgunlaştıracak alt yapıyı oluşturmak istiyoruz" dedi.

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Eren Türkmen ise, "Proje gönülden yapılınca tüm kesimler o projeyi içten bir şekilde hissediyor. Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayanlara Uygulanan İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyon kararı gereği Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yılda iki kez hibe çağrısına çıkılmaktadır. 2019 yılı ilk çağrı neticesinde Engelli İstihdamı Sağlayan Destek Teknolojisi Hibe başvuruları içerisinde ülke genelinde komisyon tarafından kabul edilen tek proje; Eker'in projesi oldu. Firmaların engelli istihdamı ile ilgili olarak farklı uygulamaları bulunmaktadır. Eker, Türkiye'de otizmlilerin istihdamının tek örneği olan bu proje ile de kurumsal sosyal sorumluluk anlamında yenilikçi yaklaşımı ortaya koydu" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA