Otizmli Yunus, yediği çileğin nefes borusunu tıkamasıyla öldü
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Otizmli Yunus, yediği çileğin nefes borusunu tıkamasıyla öldü

Otizmli Yunus, yediği çileğin nefes borusunu tıkamasıyla öldü
Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da otizmli Yunus Küçükkaya (8), yediği çileğin nefes borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'da otizmli Yunus Küçükkaya (8), yediği çileğin nefes borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki özel rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. Otizmli Yunus Küçükkaya'nın nefessiz kaldığını fark eden çalışanlar durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Küçükkaya, burada doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Hastanede yapılan incelemede Küçükkaya'nın yediği çileğin soluk borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Küçükkaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Otizmli Yunus, yediği çileğin nefes borusunu tıkamasıyla öldü
Otizmli Yunus, yediği çileğin nefes borusunu tıkamasıyla öldü
Otizmli Yunus, yediği çileğin nefes borusunu tıkamasıyla öldü
Otizmli Yunus, yediği çileğin nefes borusunu tıkamasıyla öldü
Otizmli Yunus, yediği çileğin nefes borusunu tıkamasıyla öldü
Otizmli Yunus, yediği çileğin nefes borusunu tıkamasıyla öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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