Otizmli Rana'ya belediyeden büyük sürpriz
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Otizmli Rana'ya belediyeden büyük sürpriz

Otizmli Rana'ya belediyeden büyük sürprizİSTANBUL, (DHA) - İstanbul Kağıthane ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki otizmli Rana Nur, her gün sokağından çöp almaya gelen kamyon ve temizlik personellerini penceresinden izliyordu.

06.07.2020 17:11 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:21

Otizmli Rana'ya belediyeden büyük sürpriz

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Kağıthane ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki otizmli Rana Nur, her gün sokağından çöp almaya gelen kamyon ve temizlik personellerini penceresinden izliyordu. Durumu öğrenen belediye ekipleri, Rana Nur için büyük bir sürpriz hazırladı.

Kağıthane'de yaşayan Serpil Yılmazer, her gün pencereden çöp kamyonunu izleyen kızı Rana Nur için sosyal medya üzerinden Kağıthane Belediyesi'ne bir mesaj yolladı. Anne Yılmazer, '14 yaşında otistik bir kızımız var. Rana Nur Yılmazer çöp kamyonları ve itfaiyecilere karşı aşırı bir takıntısı var onları gördüğü anda mutluluktan coşuyor her akşam 21.45 sularında camda sabırsızlıkla onları bekliyor. Bizim sokağa gelme saatleri o aralar çünkü. O anki mutluğunu anlatamam, geç geldikleri zamanlarda ise aşırı huzursuz oluyor. Sizden ricam benim kızım için ne yapabilirsiniz' Anne ne olur bize gelsinler kahve içsinler kek yapalım diyor sürekli. Bize bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Rana'nın mutluluğuna mutluluk katarsınız? İfadelerine yer verdi. Sosyal medyadan aldıkları bu mesaj üzerine harekete geçen Kağıthane Belediyesi ekipleri, Rana Nur için büyük bir sürpriz hazırladı.

OTİMZLİ RANA NUR, ANONSLARLA EVİNDEN ÇAĞIRILDI

Rana'nın yaşadığı sokağa giden temizlik ekipleri, küçük kızın evinin önüne bir çöp kamyonu getirdi. Çöp kamyonu Rana için özel dezenfekte edilerek hazırlandı. Anonslarla çağrılan kız, soluğu çöp kamyonun yanında aldı. Aşağı inen küçük kızı Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin karşıladı. Öztekin, Rana Nur için getirdikleri üniformayı giydirdi ve küçük kızı çöp kamyonuna bindirdi. Mahallesinde çöp kamyonu ile gezinti yapan küçük kızın mutluluğu görülmeye değerdi. Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin küçük kıza: 'Üniformanı giydin, artık bu sokak senin sorumluluğunda. Abilerin çöpleri almaya her geldiğinde sana el sallayacaklar' dedi.

Rana Nur'un annesi Serap Yılmazer yapılan sürpriz karşısında,"Her anne için çocuğunun mutluluğu önemlidir. Ancak benim için Rana Nur'un mutlu olması inanın çok değerli. Ben Kağıthane Belediyesi'ne sosyal medya üzerinden mesaj attığımda böyle bir şey beklemiyordum. Sabah telefonla aradılar, sizi ziyaret edeceğiz dediler. Biz de beklemeye başladık. Birden sokağımızda anonslar başladı. Rana Nur seni çok seviyoruz, seni ziyarete geldik diye. Pencereden baktım, kapının önünde çöp kamyonu var, aşağı indik ve Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin bizi kapıda bekliyor. Rana Nur'a üniforma yaptırmışlar. Mevlüt Bey üniformasını giydirdi ve Rana Nur'u çöp kamyonuna bindirdi. Bu dünyalara değişemeyeceğimiz bir mutluluk. Ben bir anne olarak Belediye Başkanımıza ve emeği geçen belediye çalışanları teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler? dedi. Baba Yılmazer ise, 'Kızımın yaşadığı mutluluğu tarif edemem. Her gün pencerede beklediği çöp kamyonuna kendi üniforması ile bindi. Mevlüt Bey'e duyarlılığı için çok teşekkür ediyorum' dedi. Yapılan sürprizi pencerelerden izleyen mahalle sakinleri ise uzun süre belediye ekiplerini alkışladı.

Otizmli Rana'ya belediyeden büyük sürpriz

Kaynak: DHA

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