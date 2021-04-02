Otizmli piyanist Yunus Yazar ile şarkıcı Mustafa Ceceli, Beykoz'da sahne aldı
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Otizmli piyanist Yunus Yazar ile şarkıcı Mustafa Ceceli, Beykoz'da sahne aldı

Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel
Otizmli piyanist Yunus Yazar ile şarkıcı Mustafa Ceceli, Beykoz'da sahne aldı

Beykoz Belediyesi'nin 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliğinde, otizmli piyanist Yunus Yazar ile şarkıcı Mustafa Ceceli sahne aldı.

Beykoz Belediyesi'nin 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliğinde, otizmli piyanist Yunus Yazar ile şarkıcı Mustafa Ceceli sahne aldı.

Beykoz sahilindeki etkinlik alanında şarkıcı Ceceli ve dünyaca ünlü besteci Mozart ile aynı müzik kulağına sahip olmasıyla bilinen Yazar mini bir konser verdi.

Etkinlikte, Yazar'ın piyanosu eşliğinde otizmli çocuklardan oluşan koro, "Hayat Bayram Olsa" şarkısını seslendirdi.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, etkinlikte yaptığı konuşmada, Yazar'ın ortaokuldaki müzik öğretmeninin katkıları ile konservatuara gittiğini belirterek, bir öğretmenin insan hayatında ne kadar önemli olduğunu anlattı.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Murat Aydın, "Gördüğünüz her varlığın mutlaka yaşama katma değer katan bir boyutu vardır. O yönüyle etrafımıza baktığımızda diyalogumuz daha güçlenecektir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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