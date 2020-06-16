Otizmli piyanist Buğra Çankır'ın mezuniyet sevinci
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Otizmli piyanist Buğra Çankır'ın mezuniyet sevinci

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı Yüksek Lisans öğrencisi otizmli Buğra Çankır, yüksek lisans tezini başarıyla sunarak mezun oldu.

Otizmli piyanist Buğra Çankır'ın mezuniyet sevinci
16.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:16

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı Yüksek Lisans öğrencisi otizmli Buğra Çankır, yüksek lisans tezini başarıyla sunarak mezun oldu.

Buğra Çankır, dünyada 645 üstün yetenekli otistiklerden biri olarak biliniyor. 3,5 yaşında okumaya başlayan, 2004 yılında California Üniversitesi tarafından yapılan "mutlak kulak" testinde o güne dek yapılan sınavlardan en yüksek puanı (tam puan) alan Çankır, 2007 yılında Wisconsin Medical Society tarafından "Müzikal deha" olarak literatürde yerini aldı.

İngiliz Kraliyet Akademisi lisans öncesi programını 2011 yılında tamamlayan ve piyano dalında "Associated Board of the Royal School of Music, Piano Grade 8" sertifikasını alan Çankır, kaynaştırmalı öğrenci olarak Hatay Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar Lisesini bitirdi, ardından İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarından 2016 yılında mezun oldu. Çankır, 2018 yılında ise AKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalında yüksek lisansa başladı.

"Biz Buğra'nın daha iyisini de yapabileceğine yürekten inanıyoruz"

AKÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Uğur Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Buğra'nın Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı Yüksek Lisans öğrencisi olarak mezun olduğunu söyledi.

Türkmen, "Allah'ın izniyle bilim unvanı alması bizi ayrıca mutlu etti. Bir aksilik olmazsa Buğra Çankır'ın doktora ve yeterlilik eğitimine devam etmesini çok arzu ediyoruz. Ümit ederim bu süreçte taçlanır ve üniversitelerimizde eğitimci olarak görmeyi isteriz. Ailesini, kendisini yetiştiren tüm eğitimcileri tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Baba Kemal Çankır ise oğlunun mezuniyetinin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Buğra bugüne kadar yurt dışında yapmış olduğu etkinliklerle ülkemizi temsil etti. Yarışmalarla birçok defa bizleri gururlandırdı." diye konuştu.

Buğra gibi özel çocuklara uygun ortam ve fırsat verilmesi durumunda akademik açıdan da kendilerini belli bir yere getirebileceklerini ispatlamış olduklarını vurgulayan Çankır, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da Buğra'yla ilgili beklentilerimiz devam ediyor. Biz, Buğra'nın daha iyisini yapabileceğine yürekten inanıyoruz. Buğra sanatta yeterlilik programında devam edebilir ve bunu da başaracağına inanıyoruz ancak sanatta yeterlilik için Buğra'nın önünde birtakım mevzuat engelleri de var. İngilizceden baraj olarak 55 puan alması gerekiyor. YÖK dil sınavı Buğra'nın yapısına uygun değil. ya formatının değiştirilmesi ya da farklı bir şekilde sınav yapılması lazım veya muafiyet sağlanması gerekiyor. Bununla ilgili yetkililerden tolerans bekliyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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