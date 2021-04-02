Otizmli öğrencilerin oluşturduğu mehter takımı gösteri yaptı
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Otizmli öğrencilerin oluşturduğu mehter takımı gösteri yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Otizmli öğrencilerin oluşturduğu mehter takımı gösteri yaptı

Kırıkkale'de "Dünya Otizm Farkındalık Günü' nedeniyle düzenlenen etkinlikte otizmli çocukların oluşturduğu mehter takımının gösterisi büyük beğeni topladı.

Kırıkkale'de "Dünya Otizm Farkındalık Günü' nedeniyle düzenlenen etkinlikte otizmli çocukların oluşturduğu mehter takımının gösterisi büyük beğeni topladı.

Kırıkkale'de, Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi'nde "Dünya Otizm Farkındalık Günü' nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Otizmli çocuklardan oluşan mehter takımının gösterisi büyük beğeni topladı. Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan otizmli çocuklar, polis motosikletlerine binerek keyifli anlar yaşadı. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, sohbet edip hatıra fotoğrafı çekindi. Daha sonra çocukların yaptığı el sanatları sergisi gezildi.

Etkinlik sonunda gazetecilere açıklama yapan Vali Yunus Sezer, "Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla tüm çocukların ve ailelerin gününü kutlayarak, bütün dünyayı bütün insanlığı bugünü farkında olmaya davet etti.

Sezer, "Bugün çocuklarımızın eğitimle destekle neler yapabileceğini hep beraber görüyoruz. Aslında bizden normal insanlardan çok farklı çok daha üstün yetenekleri olan kardeşlerimiz. Bizi tamamlayan bizlerin onları tamamladığı bir dünyada yaşıyoruz. Bizim otizmli kardeşlerimizden otizmli çocuklarımızdan öğrenecek çok şeylerimiz var. Bizlerin de ailelerimize çocuklarımıza otizmli kardeşlerimize destek olup o yeteneklerini insanlığın faydasına sunacak şekilde geliştirmelerine destek olmamız gerekiyor. Ben bu vesilesiyle çocuklarımızın gününü kutluyorum. Tüm eğitimci arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Hepimiz bu yavrularımıza bu kardeşlerimize destek olacağız. Daha iyi eğitim daha kaliteli eğitim almalarını sağlayacağız. Çünkü bu kardeşlerimizin insanlığa sunacağı çok güzel hizmetler var" dedi. - KIRIKKALE

Otizmli öğrencilerin oluşturduğu mehter takımı gösteri yaptı
Otizmli öğrencilerin oluşturduğu mehter takımı gösteri yaptı
Otizmli öğrencilerin oluşturduğu mehter takımı gösteri yaptı
Otizmli öğrencilerin oluşturduğu mehter takımı gösteri yaptı
Otizmli öğrencilerin oluşturduğu mehter takımı gösteri yaptı
Otizmli öğrencilerin oluşturduğu mehter takımı gösteri yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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