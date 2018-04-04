Otizmli Öğrencilerden Trafik Uygulaması

Sakarya Kaynarca ilçesinde öğrenimleri devam eden özel eğitim öğrencileri Dünya Otizm Farkındalık Gününde trafik uygulamasına katıldılar.

Kulaklı İlköğretim Okulu Özel Sınıf öğrencileri, Kaynarca İlçe Emniyet Amirliği Trafik Şube ekipleri tarafından yapılan yol kontrolüne katılarak vatandaşlara Dünya Otizm Farkındalık Günü ile ilgili bilgilendirici broşür dağıttılar. Etkinlik hakkında bilgi veren Özel Eğitim Öğretmeni Yasin Demir, "Biz okulumuzun öğretmenleri olarak hayatı paylaşmak için yola çıkıyoruz projesi düzenledik. Bu kapsamda 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla ilçe halkımızın otizm olan duyarlılığını artırmak amacıyla ilgi çekici bir broşür dağıtma programı yaptık. Bu konuda İlçe Emniyet Müdürlüğünün bize çok büyük katkıları oldu. Otizm git gide artan bir rahatsızlıktır, artık günümüzde doğan her 68 çocuktan biri otizmlidir. Bu da çok büyük bir orandır. Biz vatandaşlar olarak otizmi iyi anlamalı ve otizmle mücadele etmeyi, otizmle birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz" dedi. - SAKARYA