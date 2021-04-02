Otizmli öğrencilerden Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e ziyaret
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Otizmli öğrencilerden Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e ziyaret

Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel
Otizmli öğrencilerden Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e ziyaret

"2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" münasebetiyle Sandıklı Özçınar Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrenci ve idarecileri Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaret etti.

"2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" münasebetiyle Sandıklı Özçınar Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrenci ve idarecileri Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaret etti.

Ziyarette, Okul Müdürü İbrahim Altıntaş ve otizmli öğrenciler, kendi imal ettikleri sabunları Çöl'e hediye etti.

Çöl, bu güzel ziyaret için okul müdürü ve otizmli öğrencilere teşekkür ederek kendi ürettikleri bu anlamlı hediyelerden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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