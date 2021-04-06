Otizmli öğrencilerden Başkan Biçer'e maske sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otizmli öğrencilerden Başkan Biçer'e maske sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Otizmli öğrencilerden Başkan Biçer'e maske sürprizi

Simav Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu'nda öğrenim gören otizmli öğrenciler, Belediye Başkanı Adil Biçer'e kendi ürettikleri maskeleri hediye etti.

Simav Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu'nda öğrenim gören otizmli öğrenciler, Belediye Başkanı Adil Biçer'e kendi ürettikleri maskeleri hediye etti.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Simav Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu'nun öğrencileri ve öğretmenlerini makamında kabul ederek, onlarla konuşma fırsatı bulduklarını ifade etti. Başkan Biçer, "Özel öğrencilerimizin hayatlarını bağımsız ya da başkalarına en az düzeyde bağımlı olarak sürdürebilen bireyler olmalarını sağlayan öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Pandemi sürecinde her gün kullandığımız maskelerden üreterek bizlere hediye olarak getiren öğrencilerimize de teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Otizmli öğrencilerden Başkan Biçer'e maske sürprizi
Otizmli öğrencilerden Başkan Biçer'e maske sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Otizmli öğrencilerden Başkan Biçer'e maske sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 10:18:56. #1.15#
title