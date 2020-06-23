Otizmli müzik dahisi, ebeveynlerinin desteğiyle başarıya koşuyor
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Otizmli müzik dahisi, ebeveynlerinin desteğiyle başarıya koşuyor

Müzikteki üstün yetenekleriyle dikkati çeken, 23 enstrüman çalmayı öğrenen ve ünlü sanatçılarla sahne alan 24 yaşındaki Otizmli Rabia Aytek, anne ve babasının desteğiyle otizmle mücadelesinin devam ettiğini belirterek, gelecekte en büyük hayalinin eğitmen olarak engellilere destek olmak...

Otizmli müzik dahisi, ebeveynlerinin desteğiyle başarıya koşuyor
23.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:50

Müzikteki üstün yetenekleriyle dikkati çeken, 23 enstrüman çalmayı öğrenen ve ünlü sanatçılarla sahne alan 24 yaşındaki Otizmli Rabia Aytek, anne ve babasının desteğiyle otizmle mücadelesinin devam ettiğini belirterek, gelecekte en büyük hayalinin eğitmen olarak engellilere destek olmak olduğunu kaydetti.

Otizme savaş açarak yetenekleri doğrultusunda aldığı eğitimlerle gelişim gösteren Rabia Aytek'in başarı dolu hikayesi herkese örnek oluyor.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın otizmli tek öğrencisi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Musikisi Bölümü 3. sınıf öğrencisi olarak eğitim hayatını başarılı bir şekilde sürdüren Rabia Aytek, müzik kariyerinde engel tanımıyor.

Müzik öğretmeni olup engelli kişilere eğitim vermek isteyen ve hayallerinden vazgeçmeyen Rabia Aytek'in bu mücadeledeki en büyük destekçisi ise annesi Canan Aytek ve babası Hüseyin Aytek.

Pendik Belediyesi enstrüman kurslarında gitar çalarak müziğe başlayan Aytek, geçici olarak başlanan eğitimlerde üstün yetenekli olduğu ortaya çıkınca eğitimlerine devam etti.

Rabia, Türk Sanat Müziğinde devam kararı aldıktan sonra, Pendik Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu'nda Kemal Külah ile çalışmalarına başladı.

Rabia Aytek, 2011 yılında "Eğitim Her Engeli Aşar Projesi" kapsamında Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen kapanış resepsiyonunda Erol Evgin, Hakan Aysev, Ajda Pekkan, Zekai Tunca ve daha pek çok ünlü sanatçıyla sahne aldı.

Babalar Günü'nde AA muhabirine konuşan Rabia Aytek ve ailesi, verdikleri mücadeleyi anlattı. Rabia Aytek, kendi babası ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutlayarak, onlar için şarkı söyledi. Tüm babalar için "Baba Bana Bir Masal Anlat" şarkısını söyleyen Aytek, müziğe olan sevgisinin üniversite hayatında devam ettiğini belirtti.

Enstrüman çalmayı çok sevdiğini dile getiren Aytek, keman, piyano, kanun, klarnet gibi toplam 23 müzik aleti çalmayı öğrendiğini aktardı.

Otizmli olduğunu ama aldığı eğitimlerle bu hastalığın tedavisinde başarı sağladığını ifade eden Rabia Aytek, çok çalışarak ve eğitimleriyle bu noktaya geldiğini vurguladı.

Küçükken çamaşır makinesinin döner pervanesini izlemeyi çok sevdiğini anlatan Aytek, küçükken annesinin müzik kulağı olduğunu fark etmesi üzerine Pendik Belediyesi enstrüman kurslarında gitar çalarak başladığını vurguladı.

Otizmlilere en büyük tavsiyesinin çok iyi bir eğitim almak olduğunu vurgulayan Aytek, "Gelecekte en büyük hayalim engelli kardeşlerime ders vermek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda görev alarak benim gibi engelli çocuklara yardım etmeyi hedefliyorum. Çok çalışmak gerekiyor. Her şey sabır, sabır, sabır... Otizm bir engel değil farkındalıktır." diye konuştu.

Otizmle mücadele etmesinde anne ve babasının çok büyük destekleri olduğunu dile getiren Aytek, "Kendi babam ve diğer babaların 'Babalar Günü' kutlu olsun. Babamla sahilde gezmeyi ve vakit geçirmeyi seviyorum. Babam arada bir gezmeye götürüyor." dedi.

"Aileler otizmli çocuklarını kesinlikle eve kapatmasın"

Pendik Belediyesi'nde nikah memuru olarak çalışan baba Hüseyin Aytek de kızının otizmle mücadelesinde verdiği destekleri anlattı.

Otizmle mücadelelerinin bundan 22 yıl önce başladığını kaydeden Aytek, kızının 2 yaşlarında çocuk psikoloğuna gitmeye başladığını ifade ederek, kızına otizm tanısı konulmasıyla mücadelesinin başladığını söyledi.

İlk başlarda otizmin tedavisiyle ilgili bir korku yaşadıklarını ve ebeveynler olarak kendilerini bu konuda eğittiklerini ve daha sonra kızlarını yönlendirdiklerine dikkati çeken Baba Hüseyin Aytek, şöyle konuştu:

"Rabia otizm tanısı konulmasıyla beraber sürekli eğitim görüyor. Bu eğitimi hep beraber ölene kadar görmeye devam edeceğiz. Kızımla izinli olduğum veya mesai saatlerinde Rabia'nın tercihlerine göre yürüyüşlerimiz oluyor. Pandemiden sonra, Rabia kilo alınca yürüyüş ve sporlara başladık. Sporun ardından kızımın piknik anlamında istediği yerlere giderek onu ödüllendiriyoruz. Kızımla mümkün olduğu kadar birlikte olmaya çalışıyoruz."

Otizmle kendisi gibi mücadele eden ailelere tavsiyelerde bulunan Aytek, şunları kaydetti:

"Aileler otizmli çocuklarını kesinlikle eve kapatmasın. Mutlaka çocuklarını sosyal hayata uyum sağlamaları için gerekli kurslara göndermeleri ve çocuklarının yeteneklerini keşfetmeleri gerekiyor. Otizmli çocuklarını sosyal hayata hazırlasınlar. Örneğin, çocukların müzik, spor ya da farklı yeteneklerini ortaya çıkarıp, pes etmeden, yılmadan çalışmalarına devam etsinler. Eğitim şart ve aileler çocuklarının eğitimlerine ara vermesin. Otizmle mücadelede anne ve babalarda sevgi, şefkat, merhamet, anlayış, hoşgörü olması gerekiyor. Anne ve babada bu olmadan hiçbir şey başaramazsanız. Biz de Rabia'nın yetişmesinde baba olarak ben 2. plandayım annesi ön planda gelir. Annesi benden kat kat fazla emek vermiştir. Kız çocuğu olduğu için anne ön plandadır. Anne olarak yapması gerekenleri yaparken ben de baba olarak yapılması gerekenleri yapıp kızımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Rabia mutlu ise gerisi teferruattır."

Anne Canan Aytek'le yıllardır uzun süren mücadelelerinin olduğunu dile getiren Aytek, tüm babaların Babalar Günü'nün kutlu olmasını diledi. Aytek, "Çocuklar engelli olur olmaz ayrı bir şey. Ama bütün babaların ailesi ve çocuklarıyla yakından ilgilenmesi gerektiğini söylüyorum. Herkese mutlu ve nice yıllar diliyorum." dedi.

Aytek, kızının üniversite eğitiminden sonra bir eğitimci olarak hayata kazandırdıklarına ve kızının da başkalarını topluma kazandıracağına inandığını belirtti.

"Anne olarak sadece kalbimin sesini dinledim"

Pendik Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 12 yıldır Okuma Yazma ve Bireysel destek eğitmeni ve terapisti olan anne Canan Aytek ise 2017 yılı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende 'yılın örnek teşkil eden kadını' ve 'yılın annesi' ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Bu törende Rabia Aytek de bir konser verdi.

Pandemi sürecinde 17 Nisan'da koronavirüse yakalandığını ve hastanede tedavi gördükten sonra iyileştiğini ve kızını pandemi sürecinde maske ve hijyen kurallarına uyarak koruduğunu belirten Aytek, şunları söyledi:

"Benim semptomlarım daha önce de başlamıştı. Tat kaybı, ateş, boğaz, eklem, sırt ağrıları başlamıştı. 55 gün bu hastalığı yaşadım. Testlerimin negatife dönmesiyle okuluma kavuştum."

Anne ve eğitimci olarak ailelere tavsiyelerde bulunan Aytek, akademik eğitimde otizmlilerin sayısının artması gerektiğine değinerek, sözlerine şöyle tamamladı:

"Anne olarak sadece kalbimin sesini dinledim. Önce Rabbime sonra kızıma çok güvendim. Kızımı çok iyi gözlemledim. Analizlerimin neticesinde ilerlemeye başladım ve hiç vazgeçmedim. Her dakikamı ona harcamayı tercih ettim. Eğitimin sadece masa başında olmadığını savunuyorum ve öğrencilerime de böyle bir eğitim uyguluyorum. Şimdi Rabia kendisi okula gidip geliyor, aynı zamanda çok iyi aşçıdır. Harika kahveler yapıyor. Rabia'nın çok iyi bir eğitimci olmasını istiyorum ve Kültür Bakanlığı'nda olsun. En büyük hayalim, kendi üniversitesinde veya başka üniversitede otizm kürsüsü kurulsun, kızım Rabia otizm kürsüsünün başında, dünyaya örnek olacak ilk ve tek otizmli olsun."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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