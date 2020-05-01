Otizmli küçük çocuk her yerde aranıyor

Sinop'ta kaybolan 5 yaşındaki otizmli çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Sinop'ta kaybolan 5 yaşındaki otizmli çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Sinop'ta Eymir köyünde yaşayan Recep ve Şükran Ay çiftinin 2 çocuğundan biri olan otizmli İbrahim'i arama çalışmaları 12'nci günde de devam ediyor. Toplam 400 kişilik ekiple sürdürülen çalışmalara, özel eğitimli kadavra köpekleri de katıldı. AFAD, jandarma ve sivil toplum kuruluşlarınca yapılan arama çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

İbrahim Ay'dan, 12 gün önce köydeki evlerinden dışarıya çıkmasının ardından bir daha haber alınamamış, bunun üzerine arama çalışması başlatılmıştı. - SİNOP

Kaynak: İHA