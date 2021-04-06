Son dakika haber! Otizmli gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Otizmli gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi

İhlas Haber Ajansı / MURAT UÇKAÇ - Haberler | Yaşam
Son dakika haber! Otizmli gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi

Son dakika haberi... Otizmli gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi Gün boyunca, Erdoğan müzikleri dinliyor, haberlerini takip ediyor Otizmli 16 yaşındaki Selçuk Korcum'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgisi görenleri şaşırtıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li isimlerin evini mesken tuttuğu Mahruze Keleş'i aradı
İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu
İmamoğlu, bebeklere yönelik yeni hizmetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaparak duyurdu

Otizmli gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi

Gün boyunca, Erdoğan müzikleri dinliyor, haberlerini takip ediyor

AYDIN - Otizmli 16 yaşındaki Selçuk Korcum'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevgisi görenleri şaşırtıyor. 6 yaşında konuşmaya 'Recep Tayyip Erdoğan' diyerek başlayan, Erdoğan ile görüşebilmeyi çok isteyen ve çaya davet eden Selçuk, gününün büyük bir bölümünü Erdoğan'ın müzikleri dinleyip fotoğraflarına bakarak geçiriyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde annesi ve kendisi gibi otizmli kız kardeşi ile birlikte yaşayan Selçuk Korcum sabahları Erdoğan müzikleri ile uyanıyor. Kahvaltı sonrasında bilgisayarının başına geçen Selçuk, gece geç saatlere kadar Erdoğan'ın fotoğraflarına bakıyor, mitinglerini izliyor, müziklerini dinliyor. Erdoğan'ın resimlerinin olduğu kitapları elinden düşürmeyen Selçuk, kitaplardaki Erdoğan fotoğraflarını sevip öpüyor. Haberler üzerinden adım adım Erdoğan'ı takip eden Selçuk, Erdoğan'ın Aydın'a geliş tarihlerini de ezbere biliyor. Annesi ile bir kaç kez Ankara'ya Cumhurbaşkanı ile görüşebilmek için giden, ancak programın uygun olmaması nedeniyle görüşemeyen gencin tek isteği ise onunla görüşebilmek. Selçuk ve annesi Semra Ayhan'ın tek istekleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşebilmek.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok seviyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini belirten otizmli Selçuk Korcum, "Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Bu ülke için çok fedakarlık yaptınız. Köprüler, tüneller başta olmak üzere Türkiye'ye bir çok yatırım yaptınız. Aydın'da düzenlenen bir mitingine gitmiştim, görememiştim, çok üzülmüştüm. Hatta çok ağlamıştım. Cumhurbaşkanımızın korumalarından biri benim yüzümü okşayıp programının çok yoğun olduğunu söylemişti. Annem ile birlikte onu görmek istediğimi CİMER'e de yazmıştım. Ben Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum ve onunla görüşmek istiyorum" diye konuşarak Erdoğan'a Rabia selamı ile selam gönderdi.

"Çaya davet etti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evlerine çay içmeye davet eden Korcum, "Cumhurbaşkanımızı öncelikle Aydın'a davet ediyorum. Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum; beni görür, duyarsanız sizi Aydın'a bekliyoruz. Ben Aydın Efeler Mesudiye Mahallesi'nde yaşıyorum. Bir gün Aydın'a gelin birlikte bir çay içelim. Sizi evimize çaya davet ediyorum" dedi.

"Erdoğan ailemizden biri gibi oldu"

Oğlunun Erdoğan sevgisinin küçük yaşlarda başladığını ifade eden Selçuk Korcum'un annesi Semra Ayhan, "Evde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın maneviyatı ile yaşıyoruz diyebiliriz. Allah ondan razı olsun. Oğlumun tedavisinde ve iyileşmesinde çok katkısı var. Ona olan bağlılığı ve sevgisi hastalığına da olumlu yönde etki ediyor. Sabahtan akşama kadar onun müziklerini dinliyor, resimlerine bakıyor. Artık Erdoğan ailemizden biri, ailemizin bir parçası oldu" dedi.

"6 yaşında Recep Tayyip Erdoğan diyerek konuşmaya başlamış"

Oğlunun anne-baba demeden önce ilk olarak 'Recep Tayyip Erdoğan' demeye başladığını belirten Ayhan, "6 yaşında ancak konuşmaya başladı. Anne-baba demeden ilk olarak 'Recep Tayyip Erdoğan' diye ritmik olarak söyleyerek konuşmaya başladı. Duruma öğretmenleri bile çok şaşırmıştı. Ondan sonra da konuşması çoğaldı ve gelişti. Bu sevgisi zamanla daha da çoğaldı. Erdoğan'ın Aydın'a gelişini iple çekiyordu. Neredeyse 24 saatini alacak şekilde takip ediyor. 2 kere onu Ankara Beştepe'ye götürdüm, Cumhurbaşkanımızı görebilir miyiz diye, ama görüşemedik, nasip olmadı. Elimden bundan fazlası gelmiyor. Oğlum Erdoğan sevgisi ile mutlu oluyor. Ben de bir anne olarak oğlumun mutlu olmasını istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan dileğimiz sesimizi duyması. Kendisi Selçuk ile iletişim kurarsa inanıyorum ki oğlum çok mutlu olacak. Ben de oğlumun mutluluğu ile mutlu olmak isterim" ifadelerini kullandı.

"Devletimiz her zaman yanımızda"

"Biz iki çocuğum ve ben olmak üzere küçük bir aileyiz" diyerek konuşmasını sürdüren anne Selma Ayhan sözlerini şöyle sürdürdü; "Benim çocuklarımdan başka kimsem yok. Hayatta en değerli varlıklarım onlar. Biz küçük bir aileyiz ama hiç kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Sağ olsun devletimiz hep arkamızda. Her türlü haklardan yararlanıyoruz, destekten faydalanıyoruz. Devletimiz vatandaşların yanında olduğunu her zaman hissettiriyor.

Son dakika haber! Otizmli gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi
Son dakika haber! Otizmli gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi
Son dakika haber! Otizmli gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi
Son dakika haber! Otizmli gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT UÇKAÇ

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Haydar Akar Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ajda Pekkan Bahar Candan Demet Özdemir
Spor Şenol Güneş Yılmaz Vural Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Otizmli gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 11:54:45. #1.15#
title