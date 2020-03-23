Otizmli genci darp eden sanığın 1,5 yıla kadar hapsi istendi
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Avcılar, 3. Sayfa

Otizmli genci darp eden sanığın 1,5 yıla kadar hapsi istendi

- Otizmli genci darp eden sanığın 1,5 yıla kadar hapsi istendi Avcılar'da otizmli Taha Alper Erdem'i darp eden şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

23.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:20
Otizmli genci darp eden sanığın 1,5 yıla kadar hapsi istendi

- Otizmli genci darp eden sanığın 1,5 yıla kadar hapsi istendi

İSTANBUL - Avcılar'da otizmli Taha Alper Erdem'i darp eden şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, sanık Okan Metin'in 1,5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi. İfadesi ortaya çıkan sanık, sosyal medyada çıkan haberler ile olayın çarpıtıldığını ifade etti.

Avcılar'da 8 Mart 2020'de yüzde 76 engelli otizmli, Taha Alper Behrem'i darp eden Okan Metin hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Taha Alper Behrem ile sanık Okan Metin arasında nesnel olarak belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktığı ve tartışmanın kavgaya dönüştüğü aktarıldı. Sanığın Behrem'i boynundan tutarak demir korkuluklara ittiğinin belirtildiği iddianamede, müştekinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı aktarıldı. İddianamede, müşteki Taha Alper Behrem'in İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Özürlü Sağlık Kurulu'nca düzenlenen raporunda yüzde 76 engelli olduğu da açıklandı.

"Sürekli bunu yapıyor sen haklısın"

Öte yandan sanık Okan Metin ortaya çıkan ifadesinde olay günü kız arkadaşını beklediğini söyleyerek "Ben kız arkadaşımın telaşlı bir biçimde geldiğini gördüm. Bana 'Okan birisi beni takip ediyor. Sözlü ve fiziki olarak taciz etti' dedi. Daha sonra olayın olduğu yere gittik. Tacizde bulunan kişi oradaydı. Kız arkadaşım o şahsın tacizde bulunduğunu söyledi. Ben de yanına giderek sözlü mü neden taciz ettiğini sordum. Kendisi benden uzaklaşmaya başladı. Ben de kolundan tuttum ve tekrar aynı soruyu sordum. Bana 'sana ne' dedi ve küfretti. Dirseği ile koluma vurdu. O esnada biz kavga etmeye başladık. O esnada sokaktan geçen bir adam bana 'bu şahıs sürekli bunu yapıyor sen haklısın, buradan git' dedi. Sonra biz kız arkadaşımla karakola gittik ve şahıstan şikayetçi olduk" dedi.

"Olaylar çok çarpıtıldı"

Olayın ardından sosyal medyada haberlerin çıktığını gördüğünü de ifadesinde aktaran sanık Metin "Olaylar çok çarpıtıldı. Dışarıdan baktığım zaman engelli olduğunu anlamam mümkün değildi. Engelli olduğunu bilseydim asla ama asla dokunmazdım. Bana vurdu ve beni tahrik etti" diyerek serbest bırakılmayı talep etti.

İddianamede Okan Metin'in 'beden ve ruh bakımından kendisini savunmayacak kişiyi kasten yaralama' suçundan 6 aydan 1,6 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi. Sanık Metin önümüzdeki günlerde Küçükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Otizmli genci darp eden sanığın 1,5 yıla kadar hapsi istendi

Kaynak: İHA

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Otizmli genci darp eden sanığın 1,5 yıla kadar hapsi istendi

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Haber Yorumları (1)
DERS OLSUN: Bu ve bunun gibilere ders olsun. Karşındakinin acizligine bakmaksızın gücünü denemez artık!!!
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