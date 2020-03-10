Otizmli genci darbeden şüpheli yeniden gözaltına alındı
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçekmece, Avcılar, 8 Mart, Güncel

Otizmli genci darbeden şüpheli yeniden gözaltına alındı

Avcılar'da 18 yaşındaki otizmli Taha Alper Erdem'i darbettiği iddiasıyla yeniden gözaltına alınan şüpheli O.M. adliyeye sevk edildi.

10.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:18
Otizmli genci darbeden şüpheli yeniden gözaltına alındı

Avcılar'da 18 yaşındaki otizmli Taha Alper Erdem'i darbettiği iddiasıyla yeniden gözaltına alınan şüpheli O.M. adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, 8 Mart'ta otizmli Taha Alper Erdem'i darbettiği iddia edilen şüpheli O.M, ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Şüphelinin, işlemlerinin ardından serbest bırakılması üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdur Taha Alper Erdem'in otizmli olduğuna dair raporun ibraz edilmesi, mevcut yaralanma derecesi ve yoğunluğuna ilişkin henüz kesin Adli Tıp Raporunun alınmamış olması ve şüphelinin güncel Merkezi Nüfus İdare Sistemi (MERNİS) adresinde ikamet etmediğinin tespit edilmesi üzerine O.M hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Savcılığın talimatı üzerine şüpheli O.M. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: AA

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