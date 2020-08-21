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Otizmli genç kıtalararası yüzme yarışında birinciliği hedefliyor

Eskişehir'de yaşayan ve yüzme sporunda 15 yıla 36 madalya sığdıran otizmli Ufuk Muammer Özkan, 23 Ağustos Pazar günü 32'ncisi gerçekleştirilecek Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda branşında birinci olmayı hedefliyor.

Otizmli genç kıtalararası yüzme yarışında birinciliği hedefliyor
21.08.2020 11:23 | Son Güncelleme: 21.08.2020 12:00

Eskişehir'de yaşayan ve yüzme sporunda 15 yıla 36 madalya sığdıran otizmli Ufuk Muammer Özkan, 23 Ağustos Pazar günü 32'ncisi gerçekleştirilecek Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda branşında birinci olmayı hedefliyor.

Hollanda'da dünyaya gelen 20 yaşındaki Özkan, hem rehabilitasyon hem de sosyal çevreye uyum için 5 yaşındayken yüzmeyle tanıştı.

Ailesiyle 2016'da Eskişehir'e göç ettikten sonra babası Civan Özkan'ın isteğiyle yüzme branşına yönelen Ufuk, babasının antrenörlüğünde katıldığı Türkiye ve bölge şampiyonalarında sırtüstü ve serbest yüzme branşlarında 21'i altın, 8'i gümüş, 7'si bronz 36 madalya kazandı.

Başarılarıyla göz dolduran Özkan, "Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu" kabul edilen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın 6,6 kilometrelik parkurunu geçen yıl 59 dakika 17 saniyede tamamlayıp otizmliler arasında ikinci, genel klasmanda da 152'nci oldu.

Umut Çiçekleri Özel Sporcular Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Ufuk Muammer Özkan, pazar günü 32'ncisi yapılacak yarış öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 1989 yılından bu yana düzenlenen yarış, Anadolu Yakası'ndaki Kanlıca'dan başlayacak. Kovid-19 tedbirleri uygulanacak etkinlikte yüzücüler 6,5 kilometre kulaç atarak Avrupa Yakası'ndaki Kuruçeşme'den karaya çıkacak.

"Denizde ve havuzda çalışmalar yaptık"

Başarılı yüzücünün babası ve antrenörü Civan Özkan, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında alınan şehirler arası yolculuk kısıtlamasının kaldırılmasının ardından oğlu ve eşiyle Aydın'ın Kuşadası ilçesine gittiklerini anlattı.

Ufuk'un 2 Haziran'dan itibaren her gün denizde antrenman yaptığını, bazen günde iki kez çalıştığını belirten Özkan, şunları söyledi:

"Denizde ve havuzda çalışmalar yaptık. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı için çok hazırız. Allah'ın izniyle Ufuk bu yıl, otizmliler arasında birinci olacak. Geçen yıl aynı yarışta kendi branşında çok az farkla ikinci, toplam 1700 erkek sporcu arasında da 111'inci olmuştu. İlk 100'ün içinde olmayı istiyoruz. 2019'da 59 dakika 17 saniyede tamamladığımız parkuru bu kez 55 dakika ya da onun altında bitirmeyi planlıyoruz. Bu sene hedef birincilik."

Özkan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Neşet Arduç'un desteğiyle Kent Park'taki havuzda hazırlıklarını tamamladıklarını dile getirdi.

Bu yarışı sabırsızlıkla bekleyen oğlunu Hollanda'daki bir spor kulübünün transfer etmek istediğini bildiren Özkan, "Biz bu teklifi kabul etmek istemiyoruz. Çünkü Ufuk'un ay yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil etmesini çok istiyoruz. Ufuk da Türkiye adına yarışmayı dört gözle bekliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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