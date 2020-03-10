Otizmli genç Erdem'in annesi, zanlının adliyeye sevkini memnuniyetle karşıladı
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Avcılar, Huzur, Anne, Güncel

Otizmli genç Erdem'in annesi, zanlının adliyeye sevkini memnuniyetle karşıladı

Avcılar'da darp edilen 18 yaşındaki otizmli Taha Alper Erdem'in annesi Zeliha Yıldırım, zanlının gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilmesini memnuniyetle karşıladı.

10.03.2020 17:23 | Son Güncelleme: 10.03.2020 17:26
Otizmli genç Erdem'in annesi, zanlının adliyeye sevkini memnuniyetle karşıladı

Avcılar'da darp edilen 18 yaşındaki otizmli Taha Alper Erdem'in annesi Zeliha Yıldırım, zanlının gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilmesini memnuniyetle karşıladı.

8 Mart'ta otizmli Taha Alper Erdem'i darbettiği iddia edilen şüpheli O.M, ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan anne Zeliha Yıldırım, taşınma durumundan dolayı işleri bitene kadar teyzesinden Alper'in kendisine gelmesini rica ettiğini anlattı.

Yıldırım, ardından Alper'in teyzesinin evin önüne geldiğini, tanımadıkları kişinin sevgilisinin yanında araçtan indiğini dile getirerek, "Benim çocuğuma burada 3 metrelik yerden, keskin mermer bunlar. Oradan tekmeyle buraya fırlatıyor çocuğumu. Burada boğuyor, boğma izleri var. Sonra ayak ve yumruklarla her iki gözünü parçalıyor çocuğumun." diye konuştu.

Yıldırım, oğlunun tek gözünde kayma olduğunu, diğer gözü için de muayeneye gideceklerini aktardı.

Alper'in, fırsat bulabildiği anda "Ağabey bana vurma, ben engelliyim, yapma ağabey" dediğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Komşularımız duvarlardan atlıyor, yetişiyor. Bu arada 'yapma' diyorlar en baştan o engelli. Sevgilisine şov yapıyor ya... 'Engelliyse engelli, bana ne' diye bu ifadeyle. 'Öldüreceğim onu' bu kelime de var. 'Öldüreceğim onu' diyor ve şiddetine devam ediyor. Teyzesi yetişiyor. O, o sıra kaçıyor. Komşularımız arabayı durduruyor içeriden çıkarmaya çalışıyorlar, kapısı açık şekilde gaza basıyor, kaçıyor gidiyor. Hem dövüyorlar, bir de oğluma iftira atıp şikayet dilekçesi hazırlıyorlar. Kız, 'bana tacizde bulundu' diyor, soruluyor ne dedi? Şşt pişşt. Sadece dediği bu. Alper'e soralım taciz ne demek? Bilmez."

Alper'in ambulansla hastaneye götürüldüğünü, darp raporu alındığını anlatan Yıldırım, Alper'in travma yaşadığı için üzgün olduğunu, ağlama krizlerinin başladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Onları 6 yaşındayken bitirmiştik. Ağlama krizine tekrar başladı. Omzuma gelir 'Huzur anneciğim' der, 'Tamam, hadi huzur yapalım' derim. Omzumda durur, uzun süre sırtını okşarım, 'Huzur huzur' derim, sakinleşir. Buna geri döndük. Olayın ikinci günü hüngür hüngür ağladı evde. 'Anne, huzur' dedi. 'Tamam annem, huzur' omzuma yatırdım dedim ki 'eyvah geri döndük.' "

Yıldırım, zanlının gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilmesine ilişkin çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün bunlar bana o kadar güç veriyor ki... Olan oldu ama biz bunu Aile Bakanlığımıza, Adalet Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanımıza, herkese daha fazla duyurabilirsek Alper ve Alper gibi meleklerin ve bütün çocukların artık kimsenin göz ucuyla bile bakamayacağı bir yasanın gelmesi gerekiyor. Mahkeme sonuçlanana kadar o kişinin içeriden çıkmasını istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığımızın talebi üzerine Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi ve doktorlarımız geldi. Bir gözünde kayma vardı, yeni yeni göz kapakları açıldığı için ikinci gözünde zannediyorum kayma var gibi şimdi onun teşhisi konulmaya gidilecek."

Otizmli genç Erdem'in annesi, zanlının adliyeye sevkini memnuniyetle karşıladı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Otizmli genç Erdem'in annesi, zanlının adliyeye sevkini memnuniyetle karşıladı

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