Otizmli Eren müzikte emin adımlarla ilerliyor

İZMİR (DHA) - İZMİR'de otizm tanısı konulduktan sonra müziğe ilgisi olduğu fark edilince İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT) ile tanışarak çalışmalara başlayan 15 yaşındaki Eren Arıcan, kısa zamanda 3 farklı enstrüman çalmayı öğrendi. Yetenek sınavına girerek güzel sanatlar lisesinde okumaya hak kazanan Eren "Müzisyen olmayı düşünüyorum. Koro çalışmaları güzel. Kanun, piyano ve bağlama çalıyorum" dedi.

İzmir'de yaşayan öğretmen Hülya Arıcan (44) ve sağlık personeli Barış Arıcan (47) çiftinin 15 yaşındaki oğulları Eren Arıcan'a 3 yaşındayken otizm tanısı konuldu. Özel eğitim almaya başlayan Eren'in, müziğe ilgisi fark edilince İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT) ile tanıştı. Koroyla birlikte yurt içi ve yurt dışında sahne alan, yüzlerce konsere katılan ve yetenek sınavındaki başarısıyla Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi'nde okumaya hak kazanan Eren'in en büyük hayali; konservatuvar bölümü olan bir üniversitede okuyup ünlü bir müzisyen olmak.

Eren'in de tüm İZOT üyesi öğrenciler gibi üniversite okumak istediğini vurgulayan Berrakçay, istihdam sağlanması için de otizmli gençlere imkan verilmesini istedi. Berrakçay "Otizmli gençlerimizin üniversite okumaları çok güzel ama okulu bitirince bu gençlerimiz ne yapacak? En çok istediğimiz onlara istihdam sağlanması. Yalnızca üniversite değil, bütün hayatlarına yansıyacak fırsatlar sunulsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.