Otizmli Elif, konuşamıyor ama türkü söylüyor

02.12.2019 09:57 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:58

TRABZON'da yaşayan otizmli Elif İlpar Bilgen (15), konuşmakta ve iletişim kurmakta güçlük çekmesine rağmen şarkı söyleyebiliyor. En ağır şarkıları ve klasik eserleri seslendirebilen Elif, kazanmayı hedeflediği üniversitede konservatuar eğitimi almak istiyor.

Beşikdüzü ilçesinde, doğuştan otizm teşhisi konulan ve konuşmakta zorluk çeken Elif İlpar Bilgen, Vakfıkebir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim görüyor. Müzik öğretmeni Mustafa Bebek ve sınıf öğretmeni Ayşe Birinci'nin girişimleriyle müziğe yakın ilgi duyan Bilgen, cümle kurmakta güçlük çekse de, müzik eşliğinde şarkı ve türküyü kolayca söyleyebiliyor. Aldığı eğitimlerle kendisini geliştiren Bilgen'in seslendirdiği şarkı ve türküler, arkadaşları ile öğretmenlerinin yanı sıra dinleyenlerin de beğenisi kazanıyor. Lise öğrencisi Elif İlpar Bilgen, hayata bağlanmasında etkin rol oynayan müzikle kendisini daha da geliştirip, kazanmayı hedeflediği üniversitede konservatuar eğitimi almayı hayal ediyor.

'İLK ŞARKISINDA GÖZLERİM DOLDU'Elif'in şarkı söylediğini duyduğunda çok duygulandığını anlatan sınıf öğretmeni Ayşe Birinci, "Elif, okulumuza ilk geldiği zaman çok sessiz ve içine kapanık biriydi. Zaten otizmlilerin genel özelliği hayata karşı kendilerini kapatmalarıdır. Elif hiç konuşmuyordu. Zamanla Elif'i tanıdıkça bunları aşmaya çalıştık. Konuşmakta güçlük çekse de artık arkadaşları ve bizimle iletişim kurabiliyor. Arkadaşı ile el ele tutuşup okul bahçesinde geziyorlar. Eskiden kimseye dokunamazdı ve kimsenin kendisine dokunmasına izin vermezdi. Elif'in ilkokul öğretmeni ile tanıştığımda güzel şarkı söylediğini belirtti bana. Sonra okula geldiğimde Elif'ten şarkı söylemesi rica ettim. İlk şarkı söylediğini duyduğum zaman gözlerim doldu, duygulandım. Elif şarkı söylerken kendine hayran bırakıyor" dedi.'ŞARKI SÖYLEMEK ONA ÇOK YAKIŞIYOR'Müzik anlamında Elif'in yetenekli olduğunu söyleyen Müzik öğretmeni Mustafa Bebek, "Elif bize 2018-2019 eğitim ve öğretim sezonunda geldi. Kendisinin çok güzel sesi vardı. Aileden aldığı bir müzik kültürü vardı. Biz de elimizden geldiği kadar ona yardımcı olduk. Konuşmakta güçlük çekse de şarkı söylerken bunu hiç hissettirmiyor. Çok ağır hüzzam şarkıları okuyor, klasik eserleri de çok iyi seslendiriyor. Biz istiyoruz ki müzik anlamında bir geleceği olsun. Bu anlamda eğitim alsın. Çünkü şarkı söylemek ona çok yakışıyor" diye konuştu.'İYİ BİR EĞİTİM ALMASI İÇİN ÇABALIYORUZ'

Okul Müdürü Sezgin Özdin ise "Okulumuzun özel eğitim sınıflarında eğitim gören Elif kızımız, annesinin vefatından sonra çok sarsıldı. Biz onu burada bağrımıza bastık. Müzik yeteneği ile herkesi şaşkına çeviriyor. Elif'in iyi bir eğitim alması için çabalıyoruz. Umarım Elif, konservatuar okuyup toplumdaki bu tarz bireylere de örnek olur" diyerek Elif'in başarılı olması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kaynak: DHA