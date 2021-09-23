Otizmli çocuklarıyla iletişim kuramayan işitme engelli çift, uzman desteği bekliyor - Haberler
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Otizmli çocuklarıyla iletişim kuramayan işitme engelli çift, uzman desteği bekliyor

AA / Ali Ballı - Haberler | Kültür Sanat
Otizmli çocuklarıyla iletişim kuramayan işitme engelli çift, uzman desteği bekliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan işitme engelli Doğan çifti, 10 yaşındaki otizmli çocukları Mesut ile iletişim kurabilmek ve onu hayata hazırlayabilmek için uzmanların desteğini bekliyor.

FIRAT, MALATYA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan işitme engelli Doğan çifti, 10 yaşındaki otizmli çocukları Mesut ile iletişim kurabilmek ve onu hayata hazırlayabilmek için uzmanların desteğini bekliyor.

Konacık Mahallesi'nde yaşayan doğuştan işitme engelli Süheyla (33) ve Fırat Doğan (35) çifti 10 yaşındaki tek çocukları Mesut'un otizmli doğduğunu öğrendikten sonra evlatlarını yetiştirmek için büyük çaba harcıyor. Aile, Mesut ile iletişim kurmakta zorlanıyor.

Süheyla ve Fırat Doğan çifti 10 yaşına gelen çocuklarını hayata hazırlayabilmek ve aile bağını güçlendirebilmek için uzmanların yardımını bekliyor.

Bir market zincirinin Konacık şubesinde çalışan anne Süheyla Doğan, işaret dili bilen tercüman aracılığıyla AA muhabirine, çocukları Mesut'u zor şartlarda büyüttüklerini söyledi.

Çocuklarıyla başarılı iletişim kuramadıklarını, profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyduklarını dile getiren Doğan, aldığı özel eğitimin de Mesut için yeterli olmadığını anlattı.

Otizm konusunda kendilerinin de eğitilmeleri gerektiğini belirten Doğan, "Çünkü bizler de bu anlamda bilinçli davranırsak çocuğumuzla iletişimimiz daha iyi olacak diye düşünüyorum. Derdimizi hiç anlatamıyoruz. Ben 'onu yapma' dediğim zaman daha çok yapıyor. Her yere saldırıyor. Biz hiç uyuyamıyoruz. Evden kaçacak diye çok korkuyoruz." diye konuştu.

Mesut'un hiperaktif bir çocuk olduğunu, yerinde hiç durmadığını ifade eden anne, yemek yedirmek için bile büyük çaba sarf ettiklerini belirtti.

"Oğlum gözlerime hiç bakmıyor"

Ne yapacaklarını bilemez duruma geldiklerini kaydeden Doğan, şöyle konuştu:

"Ben yaşlanınca evladıma nasıl bakacağım onu düşünüyorum. Nasıl onunla iletişim kuracağım bilemiyorum. 'Oğlum gözlerime bak' diyorum hiç bakmıyor. Evde çeşmeyi akşama kadar açıyor, duyamıyoruz. Çok sinirli, zaman zaman kendisine vurarak zarar veriyor. Biz karı koca işitme engelliyiz, çocuğumuz ise otizmli. Eğitiyoruz, eğitiyoruz ama ona maalesef yetemiyoruz. Onunla iletişim kurabilmek, 'anne' ve 'baba' dediğini hissedebilmek istiyoruz. O da işitme engelli olsaydı en azından iletişim kurmayı sağlardık. Ama maalesef çocuğumuz otizmli oldu. Bu konuda uzman kişilerden destek istiyorum."

Baba Fırat Doğan da çocuğuyla göz teması bile kuramadığı için çok üzüldüğünü anlattı. Kendilerine bu konuda yardım edilmesini isteyen Doğan, "Artık çocuğumla iletişim kurmak istiyorum. Eşim çalışıyor. İşten ayrılmış olsa bu sefer geçim sıkıntısı yaşayacağız. Biz bu konuda ne yapmamız gerektiğini bilemiyoruz. Biz işte olduğumuz zamanlar annem ve babam bakıyor ama onlar da çok yaşlılar baş edemiyorlar." ifadesini kullandı.

Marmara İşitme Engelliler Derneği Başkanı Şebnem Şen de Bodrum'da yaşayan çok sayıda işitme engelli olduğunu aktardı.

İşitme engelli anne babanın otizmli bir çocuğu büyütmesinin zorluğuna dikkati çeken Şen, "Anne baba kendi içinde iletişim yaşarken zorluk yaşadığı gibi, çocukları da otizmli olunca bu konuda da çok zorlanıyor. Biz bu konuyla ilgili büyüklerimizden, yetkililerden bir destek istiyoruz. Aileler hastanelerde iletişim sıkıntısı yaşıyor. Bunlar işitme engelliler için çok büyük sıkıntılar." değerlendirmesinde bulundu.

Otizmli çocuklarıyla iletişim kuramayan işitme engelli çift, uzman desteği bekliyor

Otizmli çocuklarıyla iletişim kuramayan işitme engelli çift, uzman desteği bekliyor

Otizmli çocuklarıyla iletişim kuramayan işitme engelli çift, uzman desteği bekliyor

Otizmli çocuklarıyla iletişim kuramayan işitme engelli çift, uzman desteği bekliyor

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
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