Otizmli Çocukların Eğitimine Destek

Medical Park Gaziantep Hastanesi, 2 Nisan Otizm Günü sebebiyle Gaziantep Otizm Vakfı'nda etkinlik düzenledi.

Gaziantep'te 17 öğrencisi bulunan ve 7/24 hizmet veren kurum, otizmli çocuklara hem bedensel hem de ruhsal eğitimlerine katkıda bulunarak aile ortamlarını aratmadan destek oluyor. Medical Park Gaziantep Hastanesi, otizme karşı farkındalık oluşturmak amacıyla canlı müzik eşliğinde çocuklarla birlikte pano boyama etkinliği gerçekleştirdi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik çocuklar için özel hazırlanan pasta kesilerek son buldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA