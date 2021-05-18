Otizmli çocukların dilekleri gerçekleştirildi
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Otizmli çocukların dilekleri gerçekleştirildi

Otizmli çocukların dilekleri gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte dileklerini belirten çocukların, dilekleri yerine getirildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte dileklerini belirten çocukların, dilekleri yerine getirildi.

Muğla'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bahçesinde 50 otizmli çocuk, dileklerinin yazılı olduğu mavi balonları gökyüzüne bırakmıştı. AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan çocukların dileklerinin not alınarak yerine getirilmesini istemişti. Çocukların dilekleri bugün gerçekleştirildi. Benim Yuvam Gönüllüleri tarafından temin edilen hediyeler, Menteşe'de evde bakım hizmetinden yararlanan 50 otizmli bireye teslim edildi. Ayrıca 2 çocuğun ata binme isteği ile uçağa binmek isteyen 1 çocuğun talebinin de yerine getirileceği öğrenildi. - MUĞLA

Otizmli çocukların dilekleri gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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