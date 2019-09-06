Otizmli çocukların ailelerini isyan ettiren görüntü

06.09.2019 13:10

- OTİZMİ bitirdiğini öne süren kişi, sosyal medya üzerinden ulaştığı çaresiz ailelerden sözde tedavi için 35 bin lira talep ediyor. İl il dolaşan bu kişinin sözde tedavisi sırasında çekildiği belirtilen görüntüler aileleri isyan ettirdi. Harekete geçen Otizm Dernekler Federasyonu da uyarıda bulundu.Son günlerde sosyal medyada otizme çare bulduğunu iddia eden bir kişinin, otizmli çocuklara uyguladığı 'sözde' tedavi sırasında çekilen videolar, Otizm Dernekler Federasyonu harekete geçirdi. Sosyal medya üzerinden ulaştığı ailelerden 35 bin lira tedavi ücreti istediği öne sürülen kişi hakkında aileler de şikayette bulundu.





"35 BİN TL KARŞILIĞINDA TEDAVİ ETTİĞİNİ SÖYLÜYOR"

Uzmanlar otizmin bilinen bir tedavisinin olmadığını belirtiyor. Ailelerin çaresizliğini kullanmak isteyen bir kişi, otizm, diyabet ve çölyak hastalıklarını kendi bulduğu tedavi yöntemi ile bitirdiğini iddia ederek bir çok ilde ev ev dolaşıyor. "Y.C.J U." adıyla paylaşımlar yapan bu kişinin sözde tedavisi sırasında çekilen görüntülere ise tepki yağdı.

Otizmli bir çocuk annesi Filiz Doğru da söz konusu videolardan biri ile sosyal paylaşım sitesinde karşılaşınca, Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulundu. Doğru, "Sosyal paylaşım sitesinde otizm grubunda bir çocuğun videosunu gördüm. 5 kişi çullanmış, ağzına havlu tıkanmış ve çocuğun üzerine bastırarak damar yolu açtıklarını gördüm. Videoyu kim gönderdi diye sorguladım. Bir umut taciri daha çıktı karşımıza. Bu umut taciri, otizmi bitirdiğine dair aileleri kandırarak, köylerde demeç vererek, 'diyabeti, otizmi ben bitirdim' diyor. Bu kişiye ulaştım, telefonda görüşme yaptım. 'Doktorların yazdığı ilaçları ben yapıyorum. Diyabeti ve otizmi ben bitirdim' gibi iddialarda bulundu. 'Nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz ?' dedim. Serum veriyorum, ilaç veriyorum dedi. 'Doktor musunuz?' dedim. 'Hayır' dedi. 'Eğer doktorculuk oynayacaksanız beni aramayın' şeklinde konuştu. Bu ilaçları nasıl veriyorsunuz dediğimde, 35 bin TL karşılığında 1 sene boyunca çocuğun durumuna göre verdiğini söyledi ve ağır vakaları seçtiğini söyledi. Buna istinaden ben sağlık bakanlığına durumu bildirdim. Sağlık Bakanlığı'ndan 'Bu kişinin tedavi uyguladığı yerleri tespit etmemiz gerekiyor, bilginiz var mı?' dediler. Bu şahsın cep telefonlarından, sosyal paylaşım sitesindeki yazışmalarına kadar hepsini yolladım" dedi.

Bir dönem mente cihazı yani kafaya takılan bir bant ile otizmi tedavi ettiğini iddia eden bir kişinin, kendisini dolandırmaya çalıştığını da anlatan Doğru, "Bu kişiler aileleri dolandırıyor. Otizmi iyileştirdiklerini anlatıyorlar. Bu da bir dolandırıcılık sistemi. Hiçbir şekilde bunlara inanılmaması gerekiyor. Bana da satış yapmaya çalıştılar. 10 bin lira istediler. Bir ay ücretsiz kullanın diyorlar, sonrasında 9 ay kullanıp memnun kalmazsanız paranızı iade edeceğiz diyorlar. Bu şekilde mağdur olan aileler var. Mahkemelik olan insanlar var. Ben bu işin bilincinde olan biri olarak kabul etmedim. Bunlara bir dur denilmesi lazım. İnsanlar mağdur ediliyor, duyguları sömürülüyor" dedi.





SOSYAL MEDYAYI KULLANIYORLAR

Otizm Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tolga Gökçe de, otizme alternatif tedaviler ürettiğini söyleyen kişiler ve kurumlarla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, "Bu çocuklardan bu aileler üzerinden çok büyük rakamlarla rant sağlayan kişiler var. Bizim de vakfımıza sürekli bu uyarılar geliyor. Bu aileler çaresiz kalarak otizme çare ürettiğini söyleyen bu kişilerin kapılarını çalıyorlar ve aileler son kuruşlarına kadar her şeylerini verip, umutlanarak çocuklarına bu tedavileri uygulatmaya çalışıyorlarö ifadelerini kullandı. Bu kişilerin sosyal medyayı kullanarak ailelere ulaştığını dile getiren Gökçe, "Sosyal medyada sayfalar açıyorlar ve ailelere umut vaat eden paylaşımlar yayınlıyorlar. 'Otizmin çaresini bulduk' diye örnek videolar koyarak, bazı çocukların, bazı ailelerin röportajlarını koyuyorlar. Neden bu ailelerin bunu yaptıklarını da bilmiyoruz. Belki birlikte çalışıyor olabilirler. Bu kazanımları birlikte yapıyor ya da ücretsiz terapi karşılığında yapıyor olabilirler. Bu işten uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Bu kişilere de vicdanlı olmalarını tavsiye ediyorum. Bu ailelerin varını yoğunu alarak bu çocukları iyileştireceklerini söylemeleri hem vicdani hem de ahlaki olarak çok yanlış" şeklinde konuştu.





"OTİZM EYLEM PLANI HAYATA GEÇMELİ"

Bu tip dolandırıcıların önüne geçecek tek şeyin "Otizm Eylem Planıö olduğunu vurgulayan Gökçe, "Bahsettiğim gibi bu çocukların ailelerinin sömürülmesi, rant aracı olarak kullanılmasının önüne geçilecek tek kanun, otizm eylem planı. Bu plan hayata geçmediği sürece bahsettiğimiz otizmden rant elde edilen kişiler çoğalacaktır. Kendilerine hekim diyenler, alternatif tedavi ürettiğini ve bu işi bitirdiğini söyleyenler, bu aileleri sömürmeye devam edecektir. Otizmin bilinen bir tedavisi yok. Dünya otizmle mücadele ediyor. Dünyada kanser, şeker ve AİDS'ten daha hızlı yayılıyor. Yani dünyanın başına bela olan bir durumu, bizim ülkemizdeki bazı akıllılar 'Biz çaresini bulduk' diyerek çok yüksek rakamlarla, 15 gün için 15 bin lira, 1-2 seferlik kürler için ailelerden 15-20 bin lira alıyorlarö dedi.

Bir takım kişilerin bazı ilaçlar geliştirdiğini, serum geliştirdiğini söyleyerek otizmli çocuğu olan aileleri dolandırdığını anlatan Gökçe, "Bazı sosyal medya hesaplarında da videoları dönen, canlı otizmli bir bireyi, Anadolu'nun ücra köşesinde gidip, ailesini kandırarak, izlediğim kadarıyla, üzerine 5-6 kişi oturarak damarından bir sıvı zerk ettiğini gördüm. Bizim bazı otizmli aileler ve sivil toplum örgütleri Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulundu. Buna benzer yöntemler ile otizmin sanki bir sindirim sistemi hastalığı olduğunu iddia eden bazı şahıslar var. Yüzyıllarca önceden kalma yöntemlerle otizmi düzelteceklerini söylüyorlar" şeklinde konuştu.





"TÜM KAZANIMLARINI KAYBEDEN AİLELER VAR"

Aileleri uyardıklarını dile getiren Gökçe, "Ama bu sarmala kapılan aileler var maalesef. Her şeyini bu sarmal içerisinde, bugüne kadar olan bütün kazanımlarını kaybeden aileler var. Bu şahıslar hakkında ülkemizde yüzlerce dava da açıldı. Hatta ceza alanlar da oldu. Ama isim değiştiriyorlar ve bir süre sonra tekrar ortaya çıkıyorlar. Az önce bahsettiğim son gündemdeki kişi. Daha önce de tabletle çocuğun kulağına kulaklık takarak otizmi 3 ayda bitirdiğini söyleyen kişiler vardı. Ciddi anlamda umut sattıkları için, çaresiz ailelerimizin de umuda ihtiyacı olduğu için bu yöntemlere başvuruyorlar. Ama ailelerimiz şunu unutuyorlar: Ben bu yolda yavaş yavaş ilerlemeyeyim, alternatife bir yöntem bulunsun ve iyileştirsin. Böyle bir şey mümkün mü sizce? Yani dünya neden yapmıyor bunu? Otizm 40-50 doğumda bir iken, neden dünyada bunu ortadan kaldırmıyorlar? Otizmde tedavi yöntemi önerebilecek tek kişi hekimler, psikiyatristler. Bu yoldan gitmeleri lazım ailelerin" ifadelerini kullandı.





"BU YÖNTEMLER ÖLÜME KADAR GÖTÜREBİLİR"

Gökçe, yüksek ücretler karşılığında otizm hastalığını tedavi ettiğini iddia eden bu kişilere karşı, aileleri şu sözlerle uyardı: "Aileler imkanlarını çocuklarının eğitimi için kullansınlar. Paraları çok değerli. Hayat boyu paraları onlara gerekecek. Paralarını alternatif tedavi yöntemleri için harcamasınlar. Bir taraftan bu yöntemlerin dünyada ispatlanmış bilimsel temellere dayalı hiçbir kanıtı yok. Hatta bu yöntemler çocuklarında tamir edilemeyecek yaralar açacaktır. Bizim bildiğimiz bu yöntemlerle ortaya çıkan bir çok hastalık var. Epilepsi gibi. Ölüme kadar götüren hastalıklara sebep olabilirler. Çok dikkat etsinler"





HASTALIKLARA TEDAVİ BULDUĞUNU ÖNE SÜRÜYOR

Öte yandan tepki çeken bu kişi paylaştığı videolarda, doktor, eczacı ya da kimyager olmadığını kabul eden bu kişi otizm, diyabet ve çölyak hastalıklarını kendi bulduğu tedavi yöntemi ile bitirdiğini iddia ederek, sosyal medya üzerinden otizmli çocuk sahibi ailelere ulaşıyor. Bu kişinin yaptığı paylaşımlardan bir çok ilde bir çok aileye ulaştığı anlaşılıyor

Kaynak: DHA

- İstanbul