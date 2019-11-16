Otizmli çocukların aileleri: Biz öldükten sonra ne olacak?
İstanbul Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocuklara yapılan ayrımcılığın ardından otizmli çocukların aileleri seslerini duyurmaya çalışıyor.
16.11.2019 09:06 | Son Güncelleme: 16.11.2019 09:06
İstanbul Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli çocuklara yapılan ayrımcılığın ardından otizmli çocukların aileleri seslerini duyurmaya çalışıyor. Türkiye'de pek çok ilde eş zamanlı eylemler düzenleyen aileler, çocuklarının toplumdan ayrıştırılmasına tepkili.View on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haber Videosu: Otizmli çocukların aileleri: Biz öldükten sonra ne olacak?