Otizmli Çocuklardan Mehmetçik'e Destek

Afyonkarahisar'da özel bir eğitim merkezindeki otizmli çocuklar, Arfin'de sürdürülen operasyona destek amacıyla "TSK'nin Zeytindalı Harekatı'nda yüreğimiz ve dualarımızla yanındayız" temalı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar Özel Eğitim ve Uygulama Merkezi tarafından, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde bir program düzenlendi.

Programda, Bahçeşehir Koleji öğrencileri otizmli öğrencilerle robotik gösteri sundu. Afyonkarahisar Özel Eğitim Merkezi'nde staj yapan İbrahim Evren Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin otizmli ailelerin yaşadığı sıkıntıları anlattığı kısa tiyatro gösterisi ise salondakileri duygulandırdı.

Merkezin Müdürü Olcay Göçen, yaptığı konuşmada, etkinlikte Afrin'deki Mehmetçiklere destek vermek istediklerini söyledi.

Otizmli çocukların bağımsız yaşamlarına katkı sağlamak için çalıştıklarını belirten Göçen, "Otizm konusunda toplumun doğru ve güvenilir kaynaklardan bilinçlendirilmesi, otizmli bireylerin ailelerinin hayat standartlarının geliştirilmesi önem arz etmektedir. Otizm konusunda kılavuzu doğru seçmek gerekir. Son iki yıl içinde 5 öğrencimizi örgün eğitim kurumlarına göndermenin mutluluğunu da yaşadık." diye konuştu.

Konuşmanın ardından otizmli çocuklar, "Bağımsızlık, özgürlük benim karakterimdir" ve "Toprak uğrunda ölen varsa vatandır" yazan pankartlarla gösteri yaptı. Gösterinin ardından üzerinde asker kıyafeti olan bir çocuk göğsünden çıkardığı Türk bayrağını Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Erhan Günay'a verdi.

Etkinliğe, Günay'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zekai İnan, kurum müdürleri ve aileler katıldı.