Otizmli çocuklar, şehir turu atıp, kendileri için havalanan polis helikopterine el salladı
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Otizmli çocuklar, şehir turu atıp, kendileri için havalanan polis helikopterine el salladı

Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR - Haberler | Güncel
Otizmli çocuklar, şehir turu atıp, kendileri için havalanan polis helikopterine el salladı

ADANA'da otizmli çocuklar, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla polis kortejiyle birlikte üstü açık otomobille şehir turu yaptı.

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ADANA'da otizmli çocuklar, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla polis kortejiyle birlikte üstü açık otomobille şehir turu yaptı. Doyasıya eğlenen özel çocuklar, polis helikopterini görünce büyük mutluluk yaşadı. Özel çocuklar, mavi balonları polislerle birlikte gökyüzüne gönderdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü öncesi, özel çocuklarla buluştu. Otizmli çocuklar, 'Kanka Polis' ile birlikte üstü açık otomobile binerek, polis kortejiyle birlikte şehir turu yaptı. Polis, Sarıçam Belediyesi önünde toplanan özel çocuklara ve annelerine gül verdi. Bu kez operasyon için değil, kendileri için havalanan polis helikopterini gören özel çocuklar, büyük mutluluk yaşadı. Özel çocuklar ve anneleri, otizme farkındalık yaratmak için hazırlanan mavi balonları gökyüzüne bıraktı.Organizasyonu gerçekleştiren Gönüllü Anneler Platformu üyesi Gülşen Akgöz, polise teşekkür ederek, otizmli çocuklar için farkındalık oluşturmak gerektiğini, onların da bu toplumda var olduğunu söyledi.


Otizmli çocuklar, şehir turu atıp, kendileri için havalanan polis helikopterine el salladı
Otizmli çocuklar, şehir turu atıp, kendileri için havalanan polis helikopterine el salladı
Otizmli çocuklar, şehir turu atıp, kendileri için havalanan polis helikopterine el salladı
Otizmli çocuklar, şehir turu atıp, kendileri için havalanan polis helikopterine el salladı
Otizmli çocuklar, şehir turu atıp, kendileri için havalanan polis helikopterine el salladı
Otizmli çocuklar, şehir turu atıp, kendileri için havalanan polis helikopterine el salladı
Otizmli çocuklar, şehir turu atıp, kendileri için havalanan polis helikopterine el salladı
Otizmli çocuklar, şehir turu atıp, kendileri için havalanan polis helikopterine el salladı
Otizmli çocuklar, şehir turu atıp, kendileri için havalanan polis helikopterine el salladı
Otizmli çocuklar, şehir turu atıp, kendileri için havalanan polis helikopterine el salladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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